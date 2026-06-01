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EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS À RIEUMES SUR LA PLACE DE RIEUMES Rieumes

EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS À RIEUMES SUR LA PLACE DE RIEUMES Rieumes

EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS À RIEUMES SUR LA PLACE DE RIEUMES Rieumes dimanche 21 juin 2026.

Lieu : SUR LA PLACE DE RIEUMES

Adresse : Allée de la Libération

Ville : 31370 Rieumes

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Rieumes

EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS À RIEUMES

SUR LA PLACE DE RIEUMES Allée de la Libération Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :
2026-06-21 2026-07-19

Bonjour.
Chaque 3eme dimanche de chaque mois (sauf Août) est organisé un rassemblement de véhicules anciens de collection (avant 2000).
Cet événement existe depuis plus de 4 ans maintenant et fait venir de nombreux curieux, des passionnés et collectionneurs de véhicules d’époque.   .

SUR LA PLACE DE RIEUMES Allée de la Libération Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 63 58 11 53  clubgtioccitane@gmail.com

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English :

Hello.
Every 3rd Sunday of the month (except August) there is a gathering of vintage vehicles (before 2000).

L’événement EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS À RIEUMES Rieumes a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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