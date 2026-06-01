EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS À RIEUMES SUR LA PLACE DE RIEUMES Rieumes
EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS À RIEUMES SUR LA PLACE DE RIEUMES Rieumes dimanche 21 juin 2026.
Rieumes
EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS À RIEUMES
SUR LA PLACE DE RIEUMES Allée de la Libération Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-07-19
Bonjour.
Chaque 3eme dimanche de chaque mois (sauf Août) est organisé un rassemblement de véhicules anciens de collection (avant 2000).
Cet événement existe depuis plus de 4 ans maintenant et fait venir de nombreux curieux, des passionnés et collectionneurs de véhicules d’époque. .
SUR LA PLACE DE RIEUMES Allée de la Libération Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 63 58 11 53 clubgtioccitane@gmail.com
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English :
Hello.
Every 3rd Sunday of the month (except August) there is a gathering of vintage vehicles (before 2000).
L’événement EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS À RIEUMES Rieumes a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE