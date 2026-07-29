Exposition de véhicules anciens La Plaine-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · La Plaine-sur-Mer
Informations pratiques
La Plaine-sur-Mer
Exposition de véhicules anciens
Parking de la Poste La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Voyage dans le Temps exposition de véhicules anciens à La Plaine-sur-Mer
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de La Plaine-sur-Mer s’apprête à accueillir un événement qui fera le bonheur des passionnés de mécanique et d’histoire l’Exposition de véhicules anciens.
Cette manifestation offrira aux visiteurs une véritable plongée dans le passé, à travers une collection éclectique de véhicules qui ont marqué leur époque.
Au programme
L’exposition mettra en lumière une grande diversité de véhicules: tracteurs, deux-roues, voitures, moteur d’avion de la Seconde Guerre Mondiale.
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.
Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .
Parking de la Poste La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr
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English :
Journey through time: vintage vehicle exhibition in La Plaine-sur-Mer
L’événement Exposition de véhicules anciens La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic
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