Informations pratiques

La Plaine-sur-Mer

Exposition de véhicules anciens

Parking de la Poste La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Voyage dans le Temps exposition de véhicules anciens à La Plaine-sur-Mer

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de La Plaine-sur-Mer s’apprête à accueillir un événement qui fera le bonheur des passionnés de mécanique et d’histoire l’Exposition de véhicules anciens.

Cette manifestation offrira aux visiteurs une véritable plongée dans le passé, à travers une collection éclectique de véhicules qui ont marqué leur époque.

Au programme

L’exposition mettra en lumière une grande diversité de véhicules: tracteurs, deux-roues, voitures, moteur d’avion de la Seconde Guerre Mondiale.

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Parking de la Poste La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

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English :

Journey through time: vintage vehicle exhibition in La Plaine-sur-Mer

L’événement Exposition de véhicules anciens La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic