Exposition de véhicules anciens, Musée du Patrimoine Rural d’Ugine, Outrechaise

Informations pratiques

Exposition de véhicules anciens 19 et 20 septembre Musée du Patrimoine Rural d’Ugine Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les voitures anciennes avec ces passionnés !

Durant les deux jours, plusieurs clubs du territoire se réunissent devant le Château pour vous faire profiter de leurs beaux véhicules.

Musée du Patrimoine Rural d’Ugine 240 Allée du Crest-Cherel, 73400 Ugine Outrechaise 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07.71.08.92.83 https://musee-ugine.fr Installé dans une maison forte médiévale, le Musée du Patrimoine Rural d’Ugine saura ravir petits et grands avec son parcours de visite ludique et adapté ! Retour en enfance garanti pour les plus grands, et découvertes ravissantes pour les plus petits ! Grand parking à l’avant du musée, accessible en vélo ou en bus (arrêt aux Fontaines)

Venez découvrir les voitures anciennes avec ces passionnés !

©Musée du Patrimoine Rural d’Ugine