Exposition de vêtements liturgiques, Église Saint-Barthelemy, Lupiac

Informations pratiques

Exposition de vêtements liturgiques 19 et 20 septembre Église Saint-Barthelemy Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez une exposition de vêtements liturgiques, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, commentée sur place par les membres du club « Au fil du temps ».

La découverte se poursuivra par une visite de l’église.

Église Saint-Barthelemy 32290 Lupiac Lupiac 32290 Gers Occitanie C’est à la suite d’une visite pastorale de Monseigneur Lacroix d’Azolette, le 4 juillet 1846, que fut décidée la construction de la nouvelle église, sur l’emplacement de l’ancienne devenue trop petite et en mauvais état.

Cette église à trois nefs est intéressante par son architecture, son arc triomphal, et l’ornementation de son sanctuaire. Ses vitraux représentent saint André, saint Barthélemy, saint Orens et saint Michel. On remarque le clocher en belles pierres d’Angoulême.

Exposition de vêtements liturgiques de la fin du XVIIIème à aujourd’hui commentée sur place par les membres du club « Au fil du temps » ainsi qu’une visite de l’église

©Museedartagnan