EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES Machecoul-Saint-Même
EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES Machecoul-Saint-Même samedi 20 juin 2026.
Machecoul-Saint-Même
EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES
29 Allée Notre Dame de la Chaume Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES
Journée poêlée gourmande avec Poulet chorizo et pommes grenailles. .
29 Allée Notre Dame de la Chaume Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 85 47 77 02 Jerome010987@hotmail.fR
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L’événement EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique
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