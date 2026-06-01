Machecoul-Saint-Même

EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES

29 Allée Notre Dame de la Chaume Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES

Journée poêlée gourmande avec Poulet chorizo et pommes grenailles. .

29 Allée Notre Dame de la Chaume Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 85 47 77 02 Jerome010987@hotmail.fR

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OLD CAR SHOW

L’événement EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique