Exposition de Yamamoto Masao, Centre d’art et de Photographie de Lectoure, Lectoure

Informations pratiques

Exposition de Yamamoto Masao 23 septembre – 13 décembre Centre d’art et de Photographie de Lectoure Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-12-13T14:00:00+01:00 – 2026-12-13T18:00:00+01:00

Actif depuis le début des années 1990, le photographe japonais Yamamoto Masao est l’auteur de plusieurs ensembles photographiques qui regroupent des milliers de tirages de petites dimensions, certains ne mesurant guère plus qu’un timbre-poste. L’artiste, qui développe lui-même ses images, les teinte au moment du tirage, leur donnant souvent un aspect sépia qui rappelle la photographie ancienne. Le format réduit des tirages renforce encore davantage le rapport à la photographie familiale ou amateur, comme si on se trouvait en présence de clichés extraits d’albums anciens. Dans ses publications comme dans ses expositions, l’artiste fait le choix de compositions complexes pour montrer simultanément un grand nombre de photographies. Ce système d’images juxtaposées malgré leurs différences de sujets permet, par le biais d’un étalement sur la surface du mur ou de la page du livre, de laisser les spectateur·ices tisser elleux-mêmes des liens entre les photographies. Artificiellement vieillies par des virages, parfois volontairement abîmées sur les bords et les angles, ses images donnent l’illusion du passage du temps, créant un sentiment d’intimité avec celui ou celle qui les regarde, encore accentué par le recours au petit format qui oblige à s’approcher pour bien voir les scènes représentées.Yamamoto Masao privilégie dans ses photographies les vues de paysages, les motifs naturels et les scènes qui pourraient être tirées du quotidien, mettant ainsi en avant une certaine beauté de l’instant, à la poésie indéniable.

Centre d’art et de Photographie de Lectoure 8 Cours Gambetta, 32700 Lectoure, France Lectoure 32700 Gers Occitanie 0562688372 http://centre-photo-lectoure.fr Gares TGV à Agen et Toulouse. Autocars SNCF : Agen / Lectoure ou Auch / Lectoure. Parking.

Actif depuis le début des années 1990, le photographe japonais Yamamoto Masao est l’auteur de plusieurs ensembles photographiques qui regroupent des milliers de tirages de petites dimensions…

Photographie Yamamoto Masao. Graphisme Marine Segond.