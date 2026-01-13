Exposition de Yan Davos la poissonnerie Mesquer lundi 13 juillet 2026.

Mesquer

Exposition de Yan Davos

la poissonnerie Quimiac Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27

Peintures. .

la poissonnerie Quimiac Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Exposition de Yan Davos Mesquer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44