Exposition DEMONCHY au Domaine Buzea Domaine Buzea Ancy-Dornot

Ancy-Dornot

Exposition DEMONCHY au Domaine Buzea

Domaine Buzea 10 rue Raymond Mondon Ancy-Dornot Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-29 16:30:00

fin : 2026-04-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-02

A partir du 29 avril, le Domaine Buzea aura le plaisir d’accueillir l’artiste Demonchy pour une exposition ouverte au public.

Les œuvres seront visibles durant toute cette période au domaine, les après-midis à partir de 16h30, sauf les dimanches et lundis et 1er mai.

L’artiste vous transportera dans son univers de couleurs et d’imaginaire.

Un vernissage est également organisé le 30 avril à partir de 18h00.Tout public

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Domaine Buzea 10 rue Raymond Mondon Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est +33 6 64 64 31 02 domainebuzea@gmail.com

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English :

From April 29, Domaine Buzea is delighted to welcome artist Demonchy for an exhibition open to the public.

The works will be on view throughout this period at the estate, in the afternoons from 4.30pm, except on Sundays, Mondays and May 1st.

The artist will transport you into his world of color and imagination.

A vernissage will also be held on April 30 from 6:00 pm.

L’événement Exposition DEMONCHY au Domaine Buzea Ancy-Dornot a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PONT A MOUSSON