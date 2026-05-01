Fête du Printemps à Ancy-Dornot Parc des Fenottes Ancy-Dornot
Fête du Printemps à Ancy-Dornot Parc des Fenottes Ancy-Dornot dimanche 10 mai 2026.
Ancy-Dornot
Fête du Printemps à Ancy-Dornot
Parc des Fenottes Allée des Fenottes Ancy-Dornot Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
La Fête du Printemps d’Ancy-Dornot revient pour sa 19è édition, le dimanche 10 mai !
Marché des producteurs, village associatif et artisanal, vente de plants et de graines….
Ateliers et animations, balade nature et spectacle tout public , conférence
Restauration sur place, buvette…Tout public
0 .
Parc des Fenottes Allée des Fenottes Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est contact@graine-ortie.fr
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English :
The Ancy-Dornot Spring Festival returns for its 19th edition on Sunday, May 10!
Farmers’ market, village of associations and crafts, plant and seed sales….
Workshops and events, nature walk and show for the general public, conference
On-site catering, refreshments…
L’événement Fête du Printemps à Ancy-Dornot Ancy-Dornot a été mis à jour le 2026-04-07 par OT PONT A MOUSSON
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