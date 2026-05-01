Fête du Printemps à Ancy-Dornot Parc des Fenottes Ancy-Dornot

Ancy-Dornot

Fête du Printemps à Ancy-Dornot

Parc des Fenottes Allée des Fenottes Ancy-Dornot Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

La Fête du Printemps d’Ancy-Dornot revient pour sa 19è édition, le dimanche 10 mai !

Marché des producteurs, village associatif et artisanal, vente de plants et de graines….

Ateliers et animations, balade nature et spectacle tout public , conférence

Restauration sur place, buvette…Tout public

0 .

Parc des Fenottes Allée des Fenottes Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est contact@graine-ortie.fr

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English :

The Ancy-Dornot Spring Festival returns for its 19th edition on Sunday, May 10!

Farmers’ market, village of associations and crafts, plant and seed sales….

Workshops and events, nature walk and show for the general public, conference

On-site catering, refreshments…

L’événement Fête du Printemps à Ancy-Dornot Ancy-Dornot a été mis à jour le 2026-04-07 par OT PONT A MOUSSON