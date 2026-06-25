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Exposition d’empreintes marines Corentin Derrien TRACES Maison de garde du Koréjou Plouguerneau

Exposition d’empreintes marines Corentin Derrien TRACES Maison de garde du Koréjou Plouguerneau lundi 27 juillet 2026.

Lieu
Maison de garde du Koréjou
Adresse
Lieu-dit Koréjou
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Plouguerneau

Exposition d’empreintes marines Corentin Derrien TRACES

Maison de garde du Koréjou Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Corentin Derrien est artiste-pêcheur, il présentera son exposition d’empreintes marines TRACES . Entre attachement aux formes naturelles et cheminement vers l’abstraction, ses œuvres proposent une réflexion sur les identités mouvantes du milieu littoral.   .

Maison de garde du Koréjou Lieu-dit Koréjou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Exposition d’empreintes marines Corentin Derrien TRACES Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS

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