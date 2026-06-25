Exposition d’empreintes marines Corentin Derrien TRACES Maison de garde du Koréjou Plouguerneau

Plouguerneau

Exposition d’empreintes marines Corentin Derrien TRACES

Maison de garde du Koréjou Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Corentin Derrien est artiste-pêcheur, il présentera son exposition d’empreintes marines TRACES . Entre attachement aux formes naturelles et cheminement vers l’abstraction, ses œuvres proposent une réflexion sur les identités mouvantes du milieu littoral. .

Maison de garde du Koréjou Lieu-dit Koréjou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Exposition d’empreintes marines Corentin Derrien TRACES Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS