Exposition d’empreintes marines Corentin Derrien TRACES Maison de garde du Koréjou Plouguerneau
Exposition d’empreintes marines Corentin Derrien TRACES Maison de garde du Koréjou Plouguerneau lundi 27 juillet 2026.
Plouguerneau
Exposition d’empreintes marines Corentin Derrien TRACES
Maison de garde du Koréjou Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Corentin Derrien est artiste-pêcheur, il présentera son exposition d’empreintes marines TRACES . Entre attachement aux formes naturelles et cheminement vers l’abstraction, ses œuvres proposent une réflexion sur les identités mouvantes du milieu littoral. .
Maison de garde du Koréjou Lieu-dit Koréjou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition d’empreintes marines Corentin Derrien TRACES Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)
- Des histoires et ton goûter… Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau 30 juin 2026
- BB lecteurs Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau 30 juin 2026
- BB lecteurs Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau 30 juin 2026
- Balade sonore et initiation Qi Gong Espace de vie sociale Plouguerneau 1 juillet 2026
- Coup de pouce numérique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 1 juillet 2026