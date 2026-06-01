Exposition d’enluminures et calligraphies, Les jardins de la Tuilerie Neuve, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Exposition d’enluminures et calligraphies 6 et 7 juin Les jardins de la Tuilerie Neuve Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans la grange d’un longère typique du val de loire, Jocelyne Bauchet expose ses oeuvres.

Vous pourrez découvrir son talent et sa patience pour la création d’enluminures et calligraphies.

Les jardins de la Tuilerie Neuve Rue de la Tuilerie-Neuve 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire 07 49 50 29 09 Les jardins sont situés sur le terrain d’une ancienne ferme de maraîchers de 6 000 m².

On y retrouve une collection de plus de 350 clématites classée depuis près d’un an au CCVS. Cette ferme abrite une production de plantes aromatiques, transformées sur place pour l’élaboration d’infusions, de sirops et de condiments. L’accès se fait en voiture, cependant les cyclistes, les piétons, les cavaliers sont les bienvenus.

Dans la grange d’un longère typique du val de loire, Jocelyne Bauchet expose ses oeuvres.

©Jocelyne Bauchet