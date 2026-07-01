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Exposition des Amys du Vieux Dieppe : Les tourelles, le puits salé : deux symboles du patrimoine dieppois à préserver., Musée de Dieppe, Dieppe

samedi 19 septembre 2026 · Musée de Dieppe · Dieppe

Exposition des Amys du Vieux Dieppe : Les tourelles, le puits salé : deux symboles du patrimoine dieppois à préserver., Musée de Dieppe, Dieppe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de Dieppe
Adresse
Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime

Exposition des Amys du Vieux Dieppe : Les tourelles, le puits salé : deux symboles du patrimoine dieppois à préserver. 19 et 20 septembre Musée de Dieppe Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, les Amys du Vieux Dieppe vous invitent à découvrir une exposition accessible à tous, consacrée à deux symboles emblématiques du patrimoine dieppois : les Tourelles et le Puits Salé. Venez en apprendre davantage sur leur histoire, leur richesse patrimoniale et les enjeux de leur préservation. Une exposition ouverte à tous les publics, pour mieux connaître et transmettre le patrimoine de Dieppe.

Lieu : salle pédagogique du Château-musée.

Musée de Dieppe Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie 33235066199 https://www.dieppe.fr/mes-activites/la-culture/le-musee L’édifice précédent a été construit en 1188 et détruit en 1195. 
Vers 1360 ont été construites les murailles de la ville, dont fait partie la tour nord-ouest. Une extension a été réalisée par Charles des Marets de 1435 à 1442. L’enceinte a été agrandie à partir de 1574, incluant l’ancienne église Saint-Rémi, puis vers 1625 en partie sud. 
Le château a été acheté par la ville en 1903 ; il abrite le musée, dont l’extension a été réalisée en 1984 par Georges Duval. Parking intérieur, Rampe automobile, Rue de Chastes. Places réservées aux personnes en situation de handicap à l’intérieur du site Bus : Ligne 2, 3, 14, arrêt Sévigné – Distance : 400 m Gare de Dieppe : Distance : 1,1 km
À l’occasion des Journées du Patrimoine, les Amys du Vieux Dieppe vous invitent à découvrir une exposition accessible à tous, consacrée à deux symboles emblématiques du patrimoine dieppois : les et à…

©Amys du Vieux Dieppe

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