Exposition des Amys du Vieux Dieppe : Les tourelles, le puits salé : deux symboles du patrimoine dieppois à préserver., Musée de Dieppe, Dieppe

Informations pratiques

Exposition des Amys du Vieux Dieppe : Les tourelles, le puits salé : deux symboles du patrimoine dieppois à préserver. 19 et 20 septembre Musée de Dieppe Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, les Amys du Vieux Dieppe vous invitent à découvrir une exposition accessible à tous, consacrée à deux symboles emblématiques du patrimoine dieppois : les Tourelles et le Puits Salé. Venez en apprendre davantage sur leur histoire, leur richesse patrimoniale et les enjeux de leur préservation. Une exposition ouverte à tous les publics, pour mieux connaître et transmettre le patrimoine de Dieppe.

Lieu : salle pédagogique du Château-musée.

Musée de Dieppe Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie 33235066199 https://www.dieppe.fr/mes-activites/la-culture/le-musee L’édifice précédent a été construit en 1188 et détruit en 1195.

Vers 1360 ont été construites les murailles de la ville, dont fait partie la tour nord-ouest. Une extension a été réalisée par Charles des Marets de 1435 à 1442. L’enceinte a été agrandie à partir de 1574, incluant l’ancienne église Saint-Rémi, puis vers 1625 en partie sud.

Le château a été acheté par la ville en 1903 ; il abrite le musée, dont l’extension a été réalisée en 1984 par Georges Duval. Parking intérieur, Rampe automobile, Rue de Chastes. Places réservées aux personnes en situation de handicap à l’intérieur du site Bus : Ligne 2, 3, 14, arrêt Sévigné – Distance : 400 m Gare de Dieppe : Distance : 1,1 km

À l’occasion des Journées du Patrimoine, les Amys du Vieux Dieppe vous invitent à découvrir une exposition accessible à tous, consacrée à deux symboles emblématiques du patrimoine dieppois : les et à…

©Amys du Vieux Dieppe