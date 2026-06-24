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Exposition des artistes amateurs Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition des artistes amateurs Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition des artistes amateurs Saint-Sauveur-le-Vicomte samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Haute cour du château
Ville
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte
Département
Manche
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition des artistes amateurs

Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Nous retrouverons dans les salles du logis Robessart, le groupe aquarelle de Picauville, fidèle depuis de nombreuses années.
Il y aura aussi des individuels utilisant des techniques différentes peinture sur porcelaine, acrylique, poterie. Une quinzaine de participants se côtoieront dans cet espace.   .

Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03  responsablepoleculturel@sslv.fr

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English : Exposition des artistes amateurs

L’événement Exposition des artistes amateurs Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-06-24 par Attitude Manche

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