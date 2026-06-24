Exposition des artistes amateurs Saint-Sauveur-le-Vicomte
Exposition des artistes amateurs Saint-Sauveur-le-Vicomte samedi 4 juillet 2026.
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Exposition des artistes amateurs
Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Nous retrouverons dans les salles du logis Robessart, le groupe aquarelle de Picauville, fidèle depuis de nombreuses années.
Il y aura aussi des individuels utilisant des techniques différentes peinture sur porcelaine, acrylique, poterie. Une quinzaine de participants se côtoieront dans cet espace. .
Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 responsablepoleculturel@sslv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition des artistes amateurs
L’événement Exposition des artistes amateurs Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-06-24 par Attitude Manche
À voir aussi à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche)
- Exposition Isabelle Levéel Saint-Sauveur-le-Vicomte 3 juillet 2026
- Visite commentée saisonnière du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte 6 juillet 2026
- Cercle de paroles Saint-Sauveur-le-Vicomte 9 juillet 2026
- Présentation de l’ouvrage Carrés du Cotentin Saint-Sauveur-le-Vicomte 11 juillet 2026
- Visite nocturne théâtralisée au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte 17 juillet 2026