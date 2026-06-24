Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition des artistes amateurs

Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Nous retrouverons dans les salles du logis Robessart, le groupe aquarelle de Picauville, fidèle depuis de nombreuses années.

Il y aura aussi des individuels utilisant des techniques différentes peinture sur porcelaine, acrylique, poterie. Une quinzaine de participants se côtoieront dans cet espace. .

Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 responsablepoleculturel@sslv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition des artistes amateurs

L’événement Exposition des artistes amateurs Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-06-24 par Attitude Manche