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AGENDA · Veules-les-Roses

Exposition des Arts du Littoral Veules-les-Roses

vendredi 16 octobre 2026 · Veules-les-Roses

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Adresse
Salle Michel Frager
Ville
76980 Veules-les-Roses
Département
Seine-Maritime
Tarif

Veules-les-Roses

Exposition des Arts du Littoral

Salle Michel Frager Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-16

Les artistes de l’association les arts du Littoral se réunissent pour une exposition à la salle Michel Frager .
Entrée libre du 16 au 23 octobre.   .

Salle Michel Frager Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie   alcveules76@gmail.com

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English : Exposition des Arts du Littoral

L’événement Exposition des Arts du Littoral Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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