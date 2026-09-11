Informations pratiques

Veules-les-Roses

Exposition des Arts du Littoral

Salle Michel Frager Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-16

Les artistes de l’association les arts du Littoral se réunissent pour une exposition à la salle Michel Frager .

Entrée libre du 16 au 23 octobre. .

Salle Michel Frager Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie alcveules76@gmail.com

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English : Exposition des Arts du Littoral

L’événement Exposition des Arts du Littoral Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre