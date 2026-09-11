Exposition des Arts du Littoral Veules-les-Roses
vendredi 16 octobre 2026 · Veules-les-Roses
Informations pratiques
Veules-les-Roses
Exposition des Arts du Littoral
Salle Michel Frager Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-16
Les artistes de l’association les arts du Littoral se réunissent pour une exposition à la salle Michel Frager .
Entrée libre du 16 au 23 octobre. .
Salle Michel Frager Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie alcveules76@gmail.com
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English : Exposition des Arts du Littoral
L’événement Exposition des Arts du Littoral Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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