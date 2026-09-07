Exposition des châteaux médiévaux de la vallée du Loir, Courseoir des Montaigus, Troo
samedi 19 septembre 2026 · Courseoir des Montaigus · Troo
Informations pratiques
Exposition des châteaux médiévaux de la vallée du Loir 19 et 20 septembre Courseoir des Montaigus Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez pourquoi tant de châteaux ont été construits dans la vallée du Loir…
Courseoir des Montaigus 59 rue Haute 41800 Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 Cette cave qui appartenait à un vigneron a été transformée en petit restaurant troglodytique. A l’entrée, on peut encore voir le pressoir, et à l’intérieur, a été laissé le matériel du vigneron.
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Association Au Coeur de Trôo
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