Exposition des châteaux médiévaux de la vallée du Loir, Courseoir des Montaigus, Troo

Informations pratiques

Exposition des châteaux médiévaux de la vallée du Loir 19 et 20 septembre Courseoir des Montaigus Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez pourquoi tant de châteaux ont été construits dans la vallée du Loir…

Courseoir des Montaigus 59 rue Haute 41800 Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 Cette cave qui appartenait à un vigneron a été transformée en petit restaurant troglodytique. A l’entrée, on peut encore voir le pressoir, et à l’intérieur, a été laissé le matériel du vigneron.

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Association Au Coeur de Trôo