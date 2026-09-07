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Visite libre de la cave du vigneron, Courseoir des Montaigus, Troo

samedi 19 septembre 2026 · Courseoir des Montaigus · Troo

Visite libre de la cave du vigneron, Courseoir des Montaigus, Troo

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Courseoir des Montaigus
Adresse
59 rue Haute 41800 Trôo
Ville
41800 Troo
Département
Loir-et-Cher

Visite libre de la cave du vigneron 19 et 20 septembre Courseoir des Montaigus Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette cave, qui appartenait à un vigneron, a été transformée en petit restaurant troglodytique. A l’entrée, on peut encore voir le pressoir, et à l’intérieur, a été laissé le matériel du vigneron.

Courseoir des Montaigus 59 rue Haute 41800 Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 Cette cave qui appartenait à un vigneron a été transformée en petit restaurant troglodytique. A l’entrée, on peut encore voir le pressoir, et à l’intérieur, a été laissé le matériel du vigneron.
Cette cave, qui appartenait à un vigneron, a été transformée en petit restaurant troglodytique. A l’entrée, on peut encore voir le pressoir, et à l’intérieur, a été laissé le matériel du vigneron.

Association Au Coeur de Trôo

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