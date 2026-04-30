Exposition des œuvres de Fanny Laffitte Le Polyèdre Bazas

Bazas

Exposition des œuvres de Fanny Laffitte

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-07

Fanny LAFFITTE est une étonnante aquarelliste, qui creuse profond le sillon de l’art en France, dans le domaine des expressions figuratives, parfois symbolistes, des ressentis intérieurs.

Cette artiste d’une sensibilité exceptionnelle introspective, suggestive et messagère, nous montre, que l’aquarelle, poussée au bout de ses possibles, peut devenir un nouveau langage du cœur, voire de l’âme.

Peintre de la lumière et des espaces diaphanes, c’est un univers de douces nuances que Fanny LAFFITTE nous pose sous le regard. .

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition des œuvres de Fanny Laffitte

L’événement Exposition des œuvres de Fanny Laffitte Bazas a été mis à jour le 2026-04-30 par La Gironde du Sud