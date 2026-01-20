Marché aux fleurs de Bazas Bazas

Marché aux fleurs de Bazas

Place de la Cathédrale Bazas Gironde

Début : 2026-05-08

Pour cette grande manifestation florale, la magnifique place de la Cathédrale de Bazas accueille de nombreux exposants plants à massifs, bonsaï, rosiers, divers arbustes, tillandsia, plantes potagères et aromatiques…

Des stands de restauration et boissons seront présents toute la journée. Participez aussi à la grande tombola !

Visite gratuite des jardins fleuris tout au long de la journée. .

