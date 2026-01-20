Marché aux fleurs de Bazas Bazas
vendredi 8 mai 2026.
Marché aux fleurs de Bazas
Place de la Cathédrale Bazas Gironde
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
2026-05-08
Pour cette grande manifestation florale, la magnifique place de la Cathédrale de Bazas accueille de nombreux exposants plants à massifs, bonsaï, rosiers, divers arbustes, tillandsia, plantes potagères et aromatiques…
Des stands de restauration et boissons seront présents toute la journée. Participez aussi à la grande tombola !
Visite gratuite des jardins fleuris tout au long de la journée. .
Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 25 84
