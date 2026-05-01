Exposition des œuvres d’Olivier Dupont Danican et vente aux enchères Landeleau
Exposition des œuvres d’Olivier Dupont Danican et vente aux enchères Landeleau vendredi 29 mai 2026.
Landeleau
Exposition des œuvres d’Olivier Dupont Danican et vente aux enchères
Keravel Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Suite au succès, l’été dernier, de l’exposition-hommage à Olivier Dupont Danican, sculpteur peintre, la vente aux enchères d’une partie de ses œuvres, sur le site où l’artiste a vécu les vingt dernières années de sa vie.
Au lieu-dit KERAVEL à LANDELEAU
L’exposition des œuvres précédant la vente aura lieu le vendredi 29 mai de 10 heures à 18 heures et le samedi 30 mai de 10 heures à 12 heures.
La vente aux enchères se déroulera le samedi 30 mai à partir de 14 heures sur site et sera dirigée par Maître Wassilieff d’Espalungue commissaire priseur de Pontivy.
Vous trouverez ci-dessous le lien internet du catalogue des oeuvres de la vente sur le site INTERENCHERES
https://www.interencheres.com/art-decoration/atelier-dolivier-dupont-danican-a-landeleau-680513 .
Keravel Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 97 25 09 32
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English :
L’événement Exposition des œuvres d’Olivier Dupont Danican et vente aux enchères Landeleau a été mis à jour le 2026-05-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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