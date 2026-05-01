Landeleau

Exposition des œuvres d’Olivier Dupont Danican et vente aux enchères

Keravel Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Suite au succès, l’été dernier, de l’exposition-hommage à Olivier Dupont Danican, sculpteur peintre, la vente aux enchères d’une partie de ses œuvres, sur le site où l’artiste a vécu les vingt dernières années de sa vie.

Au lieu-dit KERAVEL à LANDELEAU

L’exposition des œuvres précédant la vente aura lieu le vendredi 29 mai de 10 heures à 18 heures et le samedi 30 mai de 10 heures à 12 heures.

La vente aux enchères se déroulera le samedi 30 mai à partir de 14 heures sur site et sera dirigée par Maître Wassilieff d’Espalungue commissaire priseur de Pontivy.

Vous trouverez ci-dessous le lien internet du catalogue des oeuvres de la vente sur le site INTERENCHERES

https://www.interencheres.com/art-decoration/atelier-dolivier-dupont-danican-a-landeleau-680513 .

Keravel Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 97 25 09 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition des œuvres d’Olivier Dupont Danican et vente aux enchères Landeleau a été mis à jour le 2026-05-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou