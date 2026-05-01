Pardon de lanzignac et Fest Deiz Landeleau
Pardon de lanzignac et Fest Deiz Landeleau dimanche 31 mai 2026.
Landeleau
Pardon de lanzignac et Fest Deiz
Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Pardon de lanzignac à Landeleau
> Messe à 14h30
FEST DEIZ: Re An Are, Fernand et Franck, Anna et Nerin, Puillandre et Stervinou, Moëlo et Guyot
Animations: Château gonflable, jeu de quilles, pêche à la ligne, casse boîte, boulten, maquillage
> Grand jeu: devinez le poids du panier garni et vous le remportez
Restauration et buvette sur place: grillades, frites, crêpes, café gâteaux
A partir de 19h00: repas: taboulé, patates au lard (11€)
Organisé par le comité des d’animation de Lanzignac pour ses 41 ans! .
Landeleau 29530 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Pardon de lanzignac et Fest Deiz Landeleau a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou