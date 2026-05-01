Landeleau

Pardon de lanzignac et Fest Deiz

Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Pardon de lanzignac à Landeleau

> Messe à 14h30

FEST DEIZ: Re An Are, Fernand et Franck, Anna et Nerin, Puillandre et Stervinou, Moëlo et Guyot

Animations: Château gonflable, jeu de quilles, pêche à la ligne, casse boîte, boulten, maquillage

> Grand jeu: devinez le poids du panier garni et vous le remportez

Restauration et buvette sur place: grillades, frites, crêpes, café gâteaux

A partir de 19h00: repas: taboulé, patates au lard (11€)

Organisé par le comité des d’animation de Lanzignac pour ses 41 ans! .

Landeleau 29530 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Pardon de lanzignac et Fest Deiz Landeleau a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou