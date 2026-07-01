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AGENDA · Monléon-Magnoac

Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac

samedi 25 juillet 2026 · MONLEON-MAGNOAC · Monléon-Magnoac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
MONLEON-MAGNOAC
Adresse
Chapelle des Pénitents
Ville
65670 Monléon-Magnoac
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Monléon-Magnoac

Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac

MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Exposition à la Chapelle des Pénitents.
Entrée gratuite.   .

MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 66 07 14 

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English :

Exhibition at the Chapelle des Pénitents.

L’événement Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac Monléon-Magnoac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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