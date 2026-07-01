Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac

Informations pratiques

Monléon-Magnoac

Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac

MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Exposition à la Chapelle des Pénitents.

Entrée gratuite. .

MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 66 07 14

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English :

Exhibition at the Chapelle des Pénitents.

L’événement Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac Monléon-Magnoac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65