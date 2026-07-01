Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac
samedi 25 juillet 2026 · MONLEON-MAGNOAC · Monléon-Magnoac
Informations pratiques
Monléon-Magnoac
Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac
MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Exposition à la Chapelle des Pénitents.
Entrée gratuite. .
MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 66 07 14
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English :
Exhibition at the Chapelle des Pénitents.
L’événement Exposition des Peintres et Sculpteurs du Magnoac Monléon-Magnoac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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