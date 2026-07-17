Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE Galerie Art*ika Beauville
vendredi 17 juillet 2026 · Galerie Art*ika · Beauville
Informations pratiques
Beauville
Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE
Galerie Art*ika 71 Rue Messager Beauville Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24
Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE photographe. Plus, les sculptures de Corinne Nassiet. Vernissage le Vendredi 17 Juillet à 18h.
Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE photographe. Plus, les sculptures de Corinne Nassiet. Vernissage le Vendredi 17 Juillet à 18h. .
Galerie Art*ika 71 Rue Messager Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine artika.galerie@gmail.com
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English : Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE
Exhibition of photographs by photographer Jean-Paul PASSEGUE. Also featured: sculptures by Corinne Nassiet. Opening reception on Friday, July 17, at 6 p.m.
L’événement Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE Beauville a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Agen
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