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Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE Galerie Art*ika Beauville

vendredi 17 juillet 2026 · Galerie Art*ika · Beauville

Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE Galerie Art*ika Beauville

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Galerie Art*ika
Adresse
71 Rue Messager
Ville
47470 Beauville
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Beauville

Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE

Galerie Art*ika 71 Rue Messager Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24

Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE photographe. Plus, les sculptures de Corinne Nassiet. Vernissage le Vendredi 17 Juillet à 18h.
Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE photographe. Plus, les sculptures de Corinne Nassiet. Vernissage le Vendredi 17 Juillet à 18h.   .

Galerie Art*ika 71 Rue Messager Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   artika.galerie@gmail.com

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English : Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE

Exhibition of photographs by photographer Jean-Paul PASSEGUE. Also featured: sculptures by Corinne Nassiet. Opening reception on Friday, July 17, at 6 p.m.

L’événement Exposition des photographies de Jean-Paul PASSEGUE Beauville a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Agen

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