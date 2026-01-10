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AGENDA · Wittisheim

Exposition dessins et peintures Wittisheim

samedi 14 novembre 2026 · Wittisheim

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Adresse
60 rue de Muttersholtz
Ville
67820 Wittisheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Wittisheim

Exposition dessins et peintures

60 rue de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-14

Exposition crée par l’association atelier artistique émotion couleur
Exposition des réalisations des membres de l’atelier artistique Emotion Couleurs. Découvrez, peintures, pastels, aquarelles,… Initiation dessin ou peinture. 0  .

60 rue de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 58 30 22  monique.fritsch53@gmail.com

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English :

Exhibition created by the association atelier artistique émotion couleur

L’événement Exposition dessins et peintures Wittisheim a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme du Grand Ried

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