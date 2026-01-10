Informations pratiques

Wittisheim

Exposition dessins et peintures

60 rue de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Exposition crée par l’association atelier artistique émotion couleur

Exposition des réalisations des membres de l’atelier artistique Emotion Couleurs. Découvrez, peintures, pastels, aquarelles,… Initiation dessin ou peinture. 0 .

60 rue de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 58 30 22 monique.fritsch53@gmail.com

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English :

Exhibition created by the association atelier artistique émotion couleur

L’événement Exposition dessins et peintures Wittisheim a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme du Grand Ried