Exposition dessins et peintures Wittisheim
samedi 14 novembre 2026 · Wittisheim
Informations pratiques
Wittisheim
Exposition dessins et peintures
60 rue de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14
Exposition crée par l’association atelier artistique émotion couleur
Exposition des réalisations des membres de l’atelier artistique Emotion Couleurs. Découvrez, peintures, pastels, aquarelles,… Initiation dessin ou peinture. 0 .
60 rue de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 58 30 22 monique.fritsch53@gmail.com
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English :
Exhibition created by the association atelier artistique émotion couleur
L’événement Exposition dessins et peintures Wittisheim a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme du Grand Ried
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