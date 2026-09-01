Repair café Wittisheim
samedi 19 septembre 2026 · Wittisheim
Informations pratiques
Wittisheim
Repair café
Wittisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Des gens de métier, électriciens, couturières, réparateurs de bicyclettes, menuisiers, informaticiens… seront présents pour aider les visiteurs à effectuer gratuitement des réparations.
Le principe apporter au Repair café des objets en mauvais état (grille-pain, lampes, sèche-cheveux, vêtements, vélos, jouets, vaisselle…) qui auront ainsi peut-être la chance d’une seconde vie. .
Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 11 mairie@wittisheim.fr
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English :
L’événement Repair café Wittisheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried
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