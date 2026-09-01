Informations pratiques

Wittisheim

Repair café

Wittisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Des gens de métier, électriciens, couturières, réparateurs de bicyclettes, menuisiers, informaticiens… seront présents pour aider les visiteurs à effectuer gratuitement des réparations.

Le principe apporter au Repair café des objets en mauvais état (grille-pain, lampes, sèche-cheveux, vêtements, vélos, jouets, vaisselle…) qui auront ainsi peut-être la chance d’une seconde vie. .

Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 11 mairie@wittisheim.fr

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English :

L’événement Repair café Wittisheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried