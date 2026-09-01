Informations pratiques

Wittisheim

Loto de la rentrée

60 rue de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Préparez-vous à voir vos numéros fétiches être tirés au sort et à espérer remporter de nombreux bons d’achats. Prévente les 7 et 14 septembre.

bons d’achats, lots surprises,…

Ouverture des portes dès 18h.

Buvette et petite restauration

Projection des numéros pour malentendants

Prévente les 6 et 13 septembre de 9h à 12h. .

60 rue de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 17 71 47 dom.heiligenstein@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready to see your favorite numbers drawn and hope to win lots of vouchers. Pre-sales on September 7 and 14.

L’événement Loto de la rentrée Wittisheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried