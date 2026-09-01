Loto de la rentrée Wittisheim
samedi 26 septembre 2026 · Wittisheim
Informations pratiques
Wittisheim
Loto de la rentrée
60 rue de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Préparez-vous à voir vos numéros fétiches être tirés au sort et à espérer remporter de nombreux bons d’achats. Prévente les 7 et 14 septembre.
bons d’achats, lots surprises,…
Ouverture des portes dès 18h.
Buvette et petite restauration
Projection des numéros pour malentendants
Prévente les 6 et 13 septembre de 9h à 12h. .
60 rue de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 17 71 47 dom.heiligenstein@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready to see your favorite numbers drawn and hope to win lots of vouchers. Pre-sales on September 7 and 14.
L’événement Loto de la rentrée Wittisheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried
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