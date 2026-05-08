Exposition Diffraction au Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Centre Paris Anim’ Maurice Ravel PARIS

Le CPA Maurice Ravel dispose d’un espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes techniques représentatives de la création artistique actuelle (peinture, dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Exposition de mai : « Diffraction », du 08 mai au 07 juin 2026

Exposition gratuite en accès libre

Cette exposition vous invite à découvrir l’itinéraire de création de l’artiste, du champignon posé dans la rue à l’aide de différentes techniques, sorte de tag leitmotiv répétitif, jusqu’à sa diffraction, pour enfin voyager entre le micro et le macroscopique, selon des perspectives instinctives permettant de fragmenter les plans pour en faire des espaces.

Mais qui est Erdeurien ?

« Après l’écriture, la photo… Erdeurien s’initie à la peinture sous l’impulsion de Jow.L et de Zonk rencontrés dans le squat de la Cour des Noues, Paris XXème. Officiant dans un premier temps en milieu urbain, puis sur des projets plus importants comme le projet « Imago » en 2011, œuvre graphique participative éphémère sur la mairie de Sevran, ou encore sur le projet « Biosphère » de Clichy -sous-Bois en 2013, Erdeurien est en perpétuelle recherche graphique. Dans une certaine forme de militantisme, Erdeurien représente le monde qui l’entoure sous la forme de lignes ou de courbes qui donne à son « trait », une volonté de simplicité et d’humilité qu’elle soit sur la toile ou dans la vie. »

Barigault Nadia

Save the date !

Lundi 11 mai à partir de 18h : Vernissage en présence des artistes

Du 08 mai au 07 juin, la galerie du CPA Maurice Ravel accueille l’exposition Diffraction de l’artiste Erdeurien. Une exposition originale mêlant recherche plastique et art urbain !

Du vendredi 08 mai 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-08T09:00:00+02:00_2026-05-08T21:00:00+02:00;2026-05-09T09:00:00+02:00_2026-05-09T21:00:00+02:00;2026-05-10T09:00:00+02:00_2026-05-10T21:00:00+02:00;2026-05-11T09:00:00+02:00_2026-05-11T21:00:00+02:00;2026-05-12T09:00:00+02:00_2026-05-12T21:00:00+02:00;2026-05-13T09:00:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00;2026-05-14T09:00:00+02:00_2026-05-14T21:00:00+02:00;2026-05-15T09:00:00+02:00_2026-05-15T21:00:00+02:00;2026-05-16T09:00:00+02:00_2026-05-16T21:00:00+02:00;2026-05-17T09:00:00+02:00_2026-05-17T21:00:00+02:00;2026-05-18T09:00:00+02:00_2026-05-18T21:00:00+02:00;2026-05-19T09:00:00+02:00_2026-05-19T21:00:00+02:00;2026-05-20T09:00:00+02:00_2026-05-20T21:00:00+02:00;2026-05-21T09:00:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00;2026-05-22T09:00:00+02:00_2026-05-22T21:00:00+02:00;2026-05-23T09:00:00+02:00_2026-05-23T21:00:00+02:00;2026-05-24T09:00:00+02:00_2026-05-24T21:00:00+02:00;2026-05-25T09:00:00+02:00_2026-05-25T21:00:00+02:00;2026-05-26T09:00:00+02:00_2026-05-26T21:00:00+02:00;2026-05-27T09:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00;2026-05-28T09:00:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00;2026-05-29T09:00:00+02:00_2026-05-29T21:00:00+02:00;2026-05-30T09:00:00+02:00_2026-05-30T21:00:00+02:00;2026-05-31T09:00:00+02:00_2026-05-31T21:00:00+02:00;2026-06-01T09:00:00+02:00_2026-06-01T21:00:00+02:00;2026-06-02T09:00:00+02:00_2026-06-02T21:00:00+02:00;2026-06-03T09:00:00+02:00_2026-06-03T21:00:00+02:00;2026-06-04T09:00:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00;2026-06-05T09:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00;2026-06-06T09:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00;2026-06-07T09:00:00+02:00_2026-06-07T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

https://animravel.aniapp.fr/actualites/95 +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel



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