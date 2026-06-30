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Exposition d’octobre Christine POIRIER Café épicerie du PLAN B La Turballe

Exposition d’octobre Christine POIRIER Café épicerie du PLAN B La Turballe jeudi 1 octobre 2026.

Lieu
Café épicerie du PLAN B
Adresse
12, place du Marché
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Tarif

La Turballe

Exposition d’octobre Christine POIRIER

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-12 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20

Je suis Christine POIRIER, artiste peintre récemment installée dans cette belle région. Ma passion pour la nature et la peinture m’accompagne depuis toujours. Je m’efforce de capturer la beauté des vagues et de l’eau et de traduire leur rythme et leur lumière grâce au pastel.   .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12  association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Exposition d’octobre Christine POIRIER La Turballe a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

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