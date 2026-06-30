Exposition d’octobre Christine POIRIER Café épicerie du PLAN B La Turballe

La Turballe

Exposition d’octobre Christine POIRIER

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-12 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20

Je suis Christine POIRIER, artiste peintre récemment installée dans cette belle région. Ma passion pour la nature et la peinture m’accompagne depuis toujours. Je m’efforce de capturer la beauté des vagues et de l’eau et de traduire leur rythme et leur lumière grâce au pastel. .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Exposition d’octobre Christine POIRIER La Turballe a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44