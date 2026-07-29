Stand découverte du plancton Port Lévéné La Turballe
vendredi 31 juillet 2026 · Port Lévéné · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Stand découverte du plancton
Port Lévéné 9 Avenue de la République La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:30:00
fin : 2026-07-31 11:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Plongez dans le ballet mystérieux du plancton et découvrez l’univers invisible à l’origine de toute vie marine.
Au programme préservation, sensibilisation, bonnes pratiques, éco-gestes, stand ludique et pédagogie. .
Port Lévéné 9 Avenue de la République La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com
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English :
L’événement Stand découverte du plancton La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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