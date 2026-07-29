Stand découverte du plancton Port Lévéné La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Stand découverte du plancton

Port Lévéné 9 Avenue de la République La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:30:00

fin : 2026-07-31 11:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Plongez dans le ballet mystérieux du plancton et découvrez l’univers invisible à l’origine de toute vie marine.

Au programme préservation, sensibilisation, bonnes pratiques, éco-gestes, stand ludique et pédagogie. .

Port Lévéné 9 Avenue de la République La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stand découverte du plancton La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44