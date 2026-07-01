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AGENDA · Plouhinec

Exposition d’oeuvres multiples Plouhinec

mercredi 15 juillet 2026 · Plouhinec

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Atelier Jean Moulin
Ville
29780 Plouhinec
Département
Finistère
Tarif

Plouhinec

Exposition d’oeuvres multiples

Atelier Jean Moulin Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Mercredi 15 14h-18h
jeudi 16 10h-13h / 14h-18h
vendredi 17: 14h-18h
lundi 20 14h-18h
mardi 21 10h-13h / 14h-18h
mardi 22 10h-13h / 14h-18h   .

Atelier Jean Moulin Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 22 94 12 45 

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English :

L’événement Exposition d’oeuvres multiples Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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