Informations pratiques

Plouhinec

Exposition d’oeuvres multiples

Atelier Jean Moulin Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Mercredi 15 14h-18h

jeudi 16 10h-13h / 14h-18h

vendredi 17: 14h-18h

lundi 20 14h-18h

mardi 21 10h-13h / 14h-18h

mardi 22 10h-13h / 14h-18h .

Atelier Jean Moulin Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 22 94 12 45

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English :

L’événement Exposition d’oeuvres multiples Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz