AGENDA · Plouhinec
Exposition d’oeuvres multiples Plouhinec
mercredi 15 juillet 2026 · Plouhinec
Informations pratiques
Plouhinec
Exposition d’oeuvres multiples
Atelier Jean Moulin Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Mercredi 15 14h-18h
jeudi 16 10h-13h / 14h-18h
vendredi 17: 14h-18h
lundi 20 14h-18h
mardi 21 10h-13h / 14h-18h
mardi 22 10h-13h / 14h-18h .
Atelier Jean Moulin Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 22 94 12 45
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English :
L’événement Exposition d’oeuvres multiples Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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