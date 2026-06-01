Exposition « Dormance » de Celina Eceiza 20 juin – 20 septembre Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif plein : 3 €

Tarif réduit : 2 €

Gratuit pour les moins de 26 ans, demandeurs et demandeuses d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, personnes en situation de handicap et titulaires de la carte Sortir !

Gratuit pour toutes et tous le dimanche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Celina Eceiza crée des pièces textiles, des dessins et des sculptures qui coexistent et habitent des installations immersives. Ces œuvres combinent la laboriosité et la maladresse comme une force productive, présentant des images contemplatives qui font référence à l’invisible et au mythique tout en restant connectées à la vie quotidienne.

Les pièces et les espaces sont conçus comme des questions, invitant le public à contempler les images et les formes qui incorporent des cultures et des croyances mixtes.

Ses œuvres d’art embrassent, enveloppent et transforment l’espace, coexistant dans un écosystème où le public est un invité.

Ces architectures douces font appel à une connexion sensorielle et émotionnelle avec les objets et l’espace et réconcilient les points de vue sociaux, psychologiques, anthropologiques et métaphysiques. L’œuvre invite le public à utiliser la confusion, le repos, les loisirs et le doute comme matériaux pour produire des sensations et des connaissances au-delà de l’intellect.

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Celina Eceiza crée des pièces textiles, des dessins et des sculptures qui coexistent et habitent des installations immersives.

Celina Eceiza, Un nido es una fruta que se hincha / Un nid est un fruit qui gonfle, 2025. Vue de l’installation à la 18e Biennale d’Istanbul. Commissaire : Christine Tohmé. Photo : IKSV.