Exposition du concours Art Vache Place Royale Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Sauveterre-de-Béarn

Exposition du concours Art Vache

Place Royale Mairie Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-01

Découvrez la belle Blonde d’Aquitaine à travers le prisme des artistes du concours Art Vache 2026.

Choisissez votre coup de cœur parmi les peintures, photos et sculptures et participez au prix du public en votant sur place à la mairie ou sur les réseaux sociaux, jusqu’au 22 août. Le prix du public sera remis lors de la Fête de la Blonde. .

Place Royale Mairie Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33

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English : Exposition du concours Art Vache

L’événement Exposition du concours Art Vache Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Béarn des Gaves