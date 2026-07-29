Exposition du concours Art Vache Place Royale Sauveterre-de-Béarn
samedi 1 août 2026 · Place Royale · Sauveterre-de-Béarn
Informations pratiques
Sauveterre-de-Béarn
Exposition du concours Art Vache
Place Royale Mairie Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-01
Découvrez la belle Blonde d’Aquitaine à travers le prisme des artistes du concours Art Vache 2026.
Choisissez votre coup de cœur parmi les peintures, photos et sculptures et participez au prix du public en votant sur place à la mairie ou sur les réseaux sociaux, jusqu’au 22 août. Le prix du public sera remis lors de la Fête de la Blonde. .
Place Royale Mairie Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33
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English : Exposition du concours Art Vache
L’événement Exposition du concours Art Vache Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Béarn des Gaves
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