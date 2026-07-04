Soirée Guinguette et Concert Live Au Fil de l’Eau Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Sauveterre-de-Béarn

Soirée Guinguette et Concert Live

Au Fil de l’Eau 523 chemin du moulin Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Une belle soirée vous attend en compagnie de la chanteuse Denise Spencer qui revisitera de belles chansons anglo-saxonnes et françaises.

Rejoignez-nous pour une soirée d’été pétillante et gourmande les pieds dans l’eau.

Barbecue à partir de 19h30.

Concert à partir de 20h00. .

Au Fil de l’Eau 523 chemin du moulin Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 28 13 98

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English : Soirée Guinguette et Concert Live

L’événement Soirée Guinguette et Concert Live Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Béarn des Gaves