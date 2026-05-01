Olonzac

EXPOSITION DU GROUPE D’ART BOTANIQUE

23 Grand Rue Olonzac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-05-23

Exposition du Groupe d’Art Botanique ;Une célébration minutieuse de la nature par sept artistes talentueuses.

Vernissage le 23 mai à 18h. Entrée libre les mardis, vendredis et dimanches.

La galerie d’art contemporain Le Coin d’Art, située au cœur d’Olonzac, a le plaisir d’accueillir les créations du Groupe d’Art Botanique

Cette exposition collective réunit les talents de Nancy Caravan, Helen Lane, Sarah Marshall, Marian Rushton, Judith Stafford et Beverly Tabor.

À travers une série d’illustrations d’une grande finesse, les artistes explorent la beauté du monde végétal avec une précision scientifique et une sensibilité artistique remarquable. Fleurs, fruits et feuillages sont sublimés par des techniques maîtrisées, offrant aux visiteurs une véritable immersion au cœur de la biodiversité.

Le vernissage aura lieu le samedi 23 mai à 18h, un moment privilégié pour échanger avec les artistes sur leur pratique et leur passion pour le dessin naturaliste.

Venez célébrer la rencontre entre l’art et la botanique dans ce lieu emblématique de la vie culturelle locale. .

23 Grand Rue Olonzac 34210 Hérault Occitanie lecoindart@gmail.com

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English :

Exposition de Céramique de Thau; is the workshop of two talented potters:

François Thirion, who was introduced to ceramics in Biot, in Tim and Jacqueline Orr’s workshop, and Roman Blomme, who, after a career in design and film sets in Vancouver, Canada, is training in ceramic throwing.

L’événement EXPOSITION DU GROUPE D’ART BOTANIQUE Olonzac a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC