Gauchy

Exposition du Printemps à Gauchy !

93 Ter Rue Pierre Semard Gauchy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La Ville de Gauchy et l’association Art et Littérature vous invitent à venir vous laisser inspirer par les œuvres de leurs artistes, le temps d’un week-end coloré et fleuri !

Un beau moment culturel à partager en famille ou entre amis, on vous attend nombreux !

La Ville de Gauchy et l’association Art et Littérature vous invitent à venir vous laisser inspirer par les œuvres de leurs artistes, le temps d’un week-end coloré et fleuri !

Un beau moment culturel à partager en famille ou entre amis, on vous attend nombreux ! .

93 Ter Rue Pierre Semard Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France president@art-litterature.fr

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English :

The town of Gauchy and the Art et Littérature association invite you to come and be inspired by the works of their artists, for a weekend of color and flowers!

We look forward to seeing you there!

L’événement Exposition du Printemps à Gauchy ! Gauchy a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Saint-Quentinois