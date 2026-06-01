Exposition du Printemps à Gauchy ! Gauchy
Exposition du Printemps à Gauchy ! Gauchy samedi 13 juin 2026.
Gauchy
Exposition du Printemps à Gauchy !
93 Ter Rue Pierre Semard Gauchy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
La Ville de Gauchy et l’association Art et Littérature vous invitent à venir vous laisser inspirer par les œuvres de leurs artistes, le temps d’un week-end coloré et fleuri !
Un beau moment culturel à partager en famille ou entre amis, on vous attend nombreux !
La Ville de Gauchy et l’association Art et Littérature vous invitent à venir vous laisser inspirer par les œuvres de leurs artistes, le temps d’un week-end coloré et fleuri !
Un beau moment culturel à partager en famille ou entre amis, on vous attend nombreux ! .
93 Ter Rue Pierre Semard Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France president@art-litterature.fr
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English :
The town of Gauchy and the Art et Littérature association invite you to come and be inspired by the works of their artists, for a weekend of color and flowers!
We look forward to seeing you there!
L’événement Exposition du Printemps à Gauchy ! Gauchy a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Saint-Quentinois