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AGENDA · Vouziers

Exposition du Rotary club de Vouziers Vouziers

jeudi 25 février 2027 · Vouziers

Informations pratiques

Début
jeudi 25 février 2027
Fin
dimanche 28 février 2027
Ville
08400 Vouziers
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vouziers

Exposition du Rotary-club de Vouziers

Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-25
fin : 2027-02-28

Date(s) :
2027-02-25

Découvrez l’âme artistique de l’Argonne ardennaise à travers une exposition unique mettant en lumière des créations exceptionnelles, afin de récolter des fonds pour une œuvre caritative.
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Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77  accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

Discover the artistic spirit of the Argonne Ardennes through a unique exhibition showcasing exceptional works of art, with the aim of raising funds for a charitable cause.

L’événement Exposition du Rotary-club de Vouziers Vouziers a été mis à jour le 2026-08-24 par Ardennes Tourisme

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