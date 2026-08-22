Exposition du Rotary club de Vouziers Vouziers
jeudi 25 février 2027 · Vouziers
Informations pratiques
Vouziers
Exposition du Rotary-club de Vouziers
Vouziers Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-25
fin : 2027-02-28
Date(s) :
2027-02-25
Découvrez l’âme artistique de l’Argonne ardennaise à travers une exposition unique mettant en lumière des créations exceptionnelles, afin de récolter des fonds pour une œuvre caritative.
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Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr
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English :
Discover the artistic spirit of the Argonne Ardennes through a unique exhibition showcasing exceptional works of art, with the aim of raising funds for a charitable cause.
L’événement Exposition du Rotary-club de Vouziers Vouziers a été mis à jour le 2026-08-24 par Ardennes Tourisme
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