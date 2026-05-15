Saint-Rémy-de-Provence

Exposition D’un café à l’autre, mémoire de comptoir

Du 26/06/2026 au 31/03/2027 le lundi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Le mardi et dimanche de 13h à 17h30. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-26

fin : 2027-03-31

Date(s) :

2026-06-26

Exposition Tarif du musée D’un café à l’autre, mémoire de comptoirs

L’exposition retrace l’histoire des cafés, lieux emblématiques de la vie sociale urbaine, des habitués aux visiteurs de passage.

Musée des Alpilles

Exposition Tarif du musée D’un café à l’autre, mémoire de comptoirs

L’exposition retrace l’histoire des cafés, lieux emblématiques de la vie sociale urbaine, des habitués aux visiteurs de passage.

Musée des Alpilles .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Exhibition Museum admission ‘From one café to the next: memories of the counter’

The exhibition traces the history of cafés, iconic venues of urban social life, from regulars to passing visitors.

Musée des Alpilles

L’événement Exposition D’un café à l’autre, mémoire de comptoir Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Parc Naturel Régional des Alpilles