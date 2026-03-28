Taureau piscine Club taurin Lou glanum Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence
Taureau piscine Club taurin Lou glanum Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Taureau piscine Club taurin Lou glanum
Mercredi 1er juillet 2026 à partir de 22h.
Mercredi 15 juillet 2026 à partir de 22h.
Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 22h.
Mercredi 5 août 2026 à partir de 22h. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 22:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05
Participez aux courses de vachettes piscine cet été aux Arènes Chomel-Coinon à Saint-Rémy-de-Provence !Enfants
Organisé par le Club Taurin Lou Glanum
Passez une soirée de rire et de détente !
Jeux taurins avec piscine.
Nombreuses primes.
Veaux et pluie de bonbons pour les enfants
Les dates du Club Taurin Lou Glanum pour la saison 2026
– mercredi 1 juillet à 22h00 (manade Richebois),
– mercredi 15 juillet à 22h00 (manade Pla),
– mercredi 22 juillet à 22h00 (manade Saint-Antoine),
– mercredi 5 août à 22h00 (manade Richebois). .
Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 97 41 12 clubtaurinlouglanum@yahoo.fr
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English :
Attend the cow races with swimming pool this summer at the Arènes Chomel-Coinon in Saint-Rémy-de-Provence!
L’événement Taureau piscine Club taurin Lou glanum Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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