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Taureau piscine Club taurin Lou glanum Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Taureau piscine Club taurin Lou glanum Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Avenue Falco de Baroncelli

Adresse : Arènes Chomel Coinon

Ville : 13210 Saint-Rémy-de-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 5 5 5

Saint-Rémy-de-Provence

Taureau piscine Club taurin Lou glanum

Mercredi 1er juillet 2026 à partir de 22h.

Mercredi 15 juillet 2026 à partir de 22h.

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 22h.

Mercredi 5 août 2026 à partir de 22h. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 22:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05

Participez aux courses de vachettes piscine cet été aux Arènes Chomel-Coinon à Saint-Rémy-de-Provence !Enfants
Organisé par le Club Taurin Lou Glanum

Passez une soirée de rire et de détente !
Jeux taurins avec piscine.
Nombreuses primes.
Veaux et pluie de bonbons pour les enfants

Les dates du Club Taurin Lou Glanum pour la saison 2026

– mercredi 1 juillet à 22h00 (manade Richebois),
– mercredi 15 juillet à 22h00 (manade Pla),
– mercredi 22 juillet à 22h00 (manade Saint-Antoine),
– mercredi 5 août à 22h00 (manade Richebois).   .

Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 97 41 12  clubtaurinlouglanum@yahoo.fr

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English :

Attend the cow races with swimming pool this summer at the Arènes Chomel-Coinon in Saint-Rémy-de-Provence!

L’événement Taureau piscine Club taurin Lou glanum Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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