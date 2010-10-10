Course de taù neufs Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Course de taù neufs

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Course de taù neuf à Saint-Rémy-de-Provence, samedi 4 juillet à 21h30 !Familles

Le Club Taurin l’Abrivado vous donne rendez-vous aux Arènes municipales Chomel-Coinon pour une course camarguaise Souvenir Marius Squarcini



Manades Mogador. Chaballier. Navarro. Carreton.

Raseteurs invités H. Ben-Ammar ; S. Ben-Ammar ; R. Erik ; T. Romero ; Y. Djabelkir .

Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 89 85 08

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English :

New taù bull race in Saint-Rémy-de-Provence, Saturday 4 July at 9.30pm!

L’événement Course de taù neufs Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles