Course de taù neufs Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence
Course de taù neufs Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence samedi 4 juillet 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Course de taù neufs
Samedi 4 juillet 2026 à partir de 21h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Course de taù neuf à Saint-Rémy-de-Provence, samedi 4 juillet à 21h30 !Familles
Le Club Taurin l’Abrivado vous donne rendez-vous aux Arènes municipales Chomel-Coinon pour une course camarguaise Souvenir Marius Squarcini
Manades Mogador. Chaballier. Navarro. Carreton.
Raseteurs invités H. Ben-Ammar ; S. Ben-Ammar ; R. Erik ; T. Romero ; Y. Djabelkir .
Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 89 85 08
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English :
New taù bull race in Saint-Rémy-de-Provence, Saturday 4 July at 9.30pm!
L’événement Course de taù neufs Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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