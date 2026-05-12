Concert Le Violon de Rameau à la chapelle Saint Roch VC de Saint-Roch et Villelongue Saint-Rémy-de-Provence
Concert Le Violon de Rameau à la chapelle Saint Roch VC de Saint-Roch et Villelongue Saint-Rémy-de-Provence vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Concert Le Violon de Rameau à la chapelle Saint Roch
Vendredi 3 juillet 2026 de 20h30 à 22h15. VC de Saint-Roch et Villelongue Chapelle Saint Roch Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03 22:15:00
Date(s) :
2026-07-03
Les Quarte Saisons offrent une nouvelle carte blanche à Théotime langlois de swarteà Saint-Rémy-de-Provence.
Il célèbrera en compagnie du grand WILLIAM CHRISTIE leur nouvel album en duo Le Violon de Rameau à la Chapelle Saint-Roch de Saint-Rémy-de-Provence.
La fréquentation de ses pièces pour clavecin et de ses opéras a pu faire oublier le fait que Rameau était aussi un violoniste accompli William Christie et Théotime Langlois de Swarte ont donc imaginé ce concert imaginaire où violon et clavecin rivaliseraient d’invention et de créativité. .
VC de Saint-Roch et Villelongue Chapelle Saint Roch Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 67 09 62 contact@fd4s.org
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English :
Les Quarte Saisons has given Théotime Langlois of Swarte in Saint-Rémy-de-Provence a new carte blanche.
L’événement Concert Le Violon de Rameau à la chapelle Saint Roch Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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