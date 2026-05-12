Soirées à thèmes de Manade Caillan Route De maillane Saint-Rémy-de-Provence
Soirées à thèmes de Manade Caillan Route De maillane Saint-Rémy-de-Provence vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Soirées à thèmes de Manade Caillan
Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h.
Soirée Moules Frites, ambiance années 80.
Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 19h.
Soirée soupe Pistou Pena,.
Vendredi 21 août 2026 à partir de 18h.
Soirée Camarguaise, visite du troupeau animation Gypsy.
Vendredi 11 septembre 2026 à partir de 19h.
Soirée Paella Ambiance Bodega. Route De maillane Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-31 2026-08-21 2026-09-11
Participez aux soirées à thèmes de la manade Caillan à Saint-Rémy-de-Provence !
La manade Caillan vous invite à ses soirées à thèmes !
Au programme
– Le vendredi 3 juillet à partir de 19h Soirée Moules Frites Ambiance les années 80
Repas Moules frites, fromage, troprovençale, vins
– le vendredi 31 juillet à partir de 19h Soirée Soupe au Pistou Pena avec la pena de Saint-Étienne-du-Grès. Dress code rouge et blanc
Repas Soupe au pistou, fromage, troprovençale, vins
– le vendredi 21 août à partir de 18h soirée camarguaise, visite du troupeau et animation Gipsy
Repas salade gourmande, gardianne, fromage, troprovençale, vins
– le vendredi 11 septembre à partir de 19h Soirée Paella ambiance Bodéga
Repas Paella, fromage, troprovençale, vins
Soirées Guingette les 12 juin, 17 juillet et 7 août .
Route De maillane Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
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L’événement Soirées à thèmes de Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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