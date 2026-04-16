EXPOSITION ÉCLATS DE MURS Villemur-sur-Tarn

Villemur-sur-Tarn

EXPOSITION ÉCLATS DE MURS

1 Rue de la République Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-04-25

Aventure humaine et amicale, l’exposition Éclats de Murs casse les codes et revisite le Pop Art, du 25 avril au 17 mai à la Tour de Défense.

L’exposition qui débute à la Tour de Défense le 25 avril 2026 est avant tout une histoire d’Amitié… mais pas n’importe quelle amitié l’une de celles qui naissent dans la jeunesse, grandissent avec nous et accompagnent toutes les étapes de la vie.

Pierre VALVERDE et Jean-Louis LÉVY se sont rencontrés dans leur quartier toulousain des Minimes et n’ont jamais coupé ce lien qui les unit depuis lors, malgré les routes différentes empruntées au fil de leurs vies professionnelles respectives.

De leur passion commune pour l’art est née l’exposition Éclats de Murs , dont les briques rouges chargées d’Histoire se répondent tant à Toulouse que sur la Tour de Défense. Elle se retrouve jusque dans leur style artistique, résolument Pop Art.

Pierre Valverde puise sa création dans la culture littéraire et musicale des années 80, chères à sa vie étudiante. Il exprime son art à travers l’acrylique, qu’il mêle à des collages de papiers, journaux, documents divers, et parfois même à des objets. Influencé par le Pop Art, Andy Warhol, Tom Wesselman ou encore Jacques Villeglé, la couleur est essentielle dans chacune de ses œuvres ; elle crée une harmonie, un émerveillement enfantin, dans une parfaite alchimie.

Pour Jean-Louis LÉVY, l’art s’exprime librement. Cela signifie que, dans sa peinture, il ne s’interdit aucune technique pinceaux, couteaux, éponges, truelles, et parfois même ses doigts -, aucun support toiles, panneaux de chantier ou divers objets insolites chinés dans des brocantes ni aucun matériau (peinture, journaux, ciment, …). Il aime l’imagination, l’improvisation et, par-dessus-tout, il aime détourner les personnages, les images, les supports… bref, il aime casser les codes !

Venez découvrir leurs univers hauts en couleurs et en symboles, dans cette aventure humaine, lors du vernissage, qui aura lieu samedi 25 avril à 18h30. Puis prolongez l’expérience du 25 avril au 17 mai, les mercredis et jeudis, de 14h30-19h, et les vendredis, samedis et dimanches, de 10h-19h.

Entrée libre et gratuite. .

1 Rue de la République Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 27 30 07 assistante-culture@mairie-villemur-sur-tarn.fr

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English :

A human and friendly adventure, the Éclats de Murs exhibition breaks codes and revisits Pop Art, from April 25 to May 17 at the Tour de Défense.

L’événement EXPOSITION ÉCLATS DE MURS Villemur-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE