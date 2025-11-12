Exposition éclosion en évolution Sélestat
samedi 26 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Exposition éclosion en évolution
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Exposition de plusieurs arts et artistes peintures, photos et arts créatifs
Exposition artistique avec les œuvres d’artistes peintres, dessinateurs, photographes et sculpteurs locaux, régionaux et internationaux. 0 .
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 67 10 93 jadessinger@hotmail.com
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English :
Exhibition featuring various art forms and artists: paintings, photographs, and creative arts
L’événement Exposition éclosion en évolution Sélestat a été mis à jour le 2026-07-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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