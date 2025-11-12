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AGENDA · Sélestat

Exposition éclosion en évolution Sélestat

samedi 26 septembre 2026 · Sélestat

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de la Victoire
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Sélestat

Exposition éclosion en évolution

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Exposition de plusieurs arts et artistes peintures, photos et arts créatifs
Exposition artistique avec les œuvres d’artistes peintres, dessinateurs, photographes et sculpteurs locaux, régionaux et internationaux. 0  .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 67 10 93  jadessinger@hotmail.com

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English :

Exhibition featuring various art forms and artists: paintings, photographs, and creative arts

L’événement Exposition éclosion en évolution Sélestat a été mis à jour le 2026-07-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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