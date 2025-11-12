Informations pratiques

Sélestat

Exposition éclosion en évolution

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Exposition de plusieurs arts et artistes peintures, photos et arts créatifs

Exposition artistique avec les œuvres d’artistes peintres, dessinateurs, photographes et sculpteurs locaux, régionaux et internationaux. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 67 10 93 jadessinger@hotmail.com

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English :

Exhibition featuring various art forms and artists: paintings, photographs, and creative arts

L’événement Exposition éclosion en évolution Sélestat a été mis à jour le 2026-07-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme