Exposition « Écrire avec la lumière, les voyages d’un photographe : Robert Pichard, 1931-2020 », Médiathèque François-Villon, Bourg-la-Reine

Informations pratiques

Exposition « Écrire avec la lumière, les voyages d’un photographe : Robert Pichard, 1931-2020 » 19 et 20 septembre Médiathèque François-Villon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Afghanistan, Mali, Yémen, Chine, Russie, Groenland, Mongolie, Israël, Birmanie, etc., sont quelques-uns des pays traversés par Robert Pichard qui résonnent aujourd’hui pour leurs actualités. Ses photographies, de la composition au sujet, ont pour point commun cette vision humaniste qui distingue le souvenir de la mémoire recueillie et à partager.

Habitant de Bourg-la-Reine, ingénieur de profession, Robert Pichard a parcouru entre 1957 et 2014 plus d’une cinquantaine de pays et photographié chacun d’eux. Ses voyages sont matérialisés par un impressionnant fonds de près de 30 000 diapositives aujourd’hui conservées par le Cael, association qu’il a administré pendant plusieurs décennies et où il animait l’atelier photo.

En étudiant le fonds Pichard, on décèle une interconnexion : au fil des expériences, ses photographies et ses escales semblent conditionnées tant par la quête du voyage lui-même que par sa pratique aboutie de la prise de vue. L’attention accrue qu’il porte au réel, au moment vécu, constitue son identité et tisse un lien entre chaque voyage. Mieux, ses clichés incarnent un cheminement au service de la mémoire. De cet agrégat de sujets et de techniques résulte un témoignage inestimable de ce qui a été et ne sera plus : la matérialité d’une histoire déjà écrite qui constitue notre héritage.

Médiathèque François-Villon 2-4 rue Le Bouvier 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.bourg-la-reine.fr Architecture pionnière en matière d’équipement culturel, la Médiathèque François Villon a ouvert ses portes en janvier 2015. Lieu d’échanges, de découvertes et de loisirs, elle est l’œuvre de Pascale Guédot, lauréate de l’Equerre d’argent en 2010.

Exposition « Écrire avec la lumière, les voyages d’un photographe : Robert Pichard, 1931-2020 »

© Robert Pichard