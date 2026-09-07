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Exposition : Église Saint-Nicolas à Bapaume, Église Saint-Nicolas – Bapaume, Bapaume

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas - Bapaume · Bapaume

Exposition : Église Saint-Nicolas à Bapaume, Église Saint-Nicolas – Bapaume, Bapaume

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Nicolas - Bapaume
Adresse
3 rue de l'église - bapaume
Ville
62450 Bapaume
Département
Pas-de-Calais

Exposition : Église Saint-Nicolas à Bapaume 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas – Bapaume Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « Monseigneur Lequette » avec des objets appartenus à ce natif de Bapaue. Proposée par EGIDE une association de sauvegarde du Patrimoine

Église Saint-Nicolas – Bapaume 3 rue de l’église – bapaume Bapaume 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition « Monseigneur Lequette » avec des objets appartenus à ce natif de Bapaue. Proposée par EGIDE une association de sauvegarde du Patrimoine

© Église Saint-Nicolas à Bapaume – APA Tourisme

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