Exposition : Église Saint-Nicolas à Bapaume, Église Saint-Nicolas – Bapaume, Bapaume

Informations pratiques

Exposition : Église Saint-Nicolas à Bapaume 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas – Bapaume Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « Monseigneur Lequette » avec des objets appartenus à ce natif de Bapaue. Proposée par EGIDE une association de sauvegarde du Patrimoine

Église Saint-Nicolas – Bapaume 3 rue de l’église – bapaume Bapaume 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Exposition « Monseigneur Lequette » avec des objets appartenus à ce natif de Bapaue. Proposée par EGIDE une association de sauvegarde du Patrimoine

© Église Saint-Nicolas à Bapaume – APA Tourisme