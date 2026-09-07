Exposition : Église Saint-Nicolas à Bapaume, Église Saint-Nicolas – Bapaume, Bapaume
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas - Bapaume · Bapaume
Informations pratiques
Exposition : Église Saint-Nicolas à Bapaume 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas – Bapaume Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition « Monseigneur Lequette » avec des objets appartenus à ce natif de Bapaue. Proposée par EGIDE une association de sauvegarde du Patrimoine
Église Saint-Nicolas – Bapaume 3 rue de l’église – bapaume Bapaume 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition « Monseigneur Lequette » avec des objets appartenus à ce natif de Bapaue. Proposée par EGIDE une association de sauvegarde du Patrimoine
© Église Saint-Nicolas à Bapaume – APA Tourisme