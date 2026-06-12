EXPOSITION « EMERGENCES » SO’GHAR Rue des Eaux Chaudes Gréoux-les-Bains
mardi 11 août 2026 · Rue des Eaux Chaudes · Gréoux-les-Bains
Informations pratiques
Gréoux-les-Bains
EXPOSITION « EMERGENCES » SO’GHAR
Rue des Eaux Chaudes Espace accueil Thermes de Gréoux les Bains Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 08:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-11
EXPOSITION PEINTURE ABSTRAITE « EMERGENCES »
SO’GHAR Artiste peintre
.
Rue des Eaux Chaudes Espace accueil Thermes de Gréoux les Bains Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@soghar.com
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English :
ABSTRACT PAINTING EXHIBITION « EMERGENCES »
SO’GHAR Painter
L’événement EXPOSITION « EMERGENCES » SO’GHAR Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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