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AGENDA · Gréoux-les-Bains

EXPOSITION « EMERGENCES » SO’GHAR Rue des Eaux Chaudes Gréoux-les-Bains

mardi 11 août 2026 · Rue des Eaux Chaudes · Gréoux-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Rue des Eaux Chaudes
Adresse
Espace accueil Thermes de Gréoux les Bains
Ville
04800 Gréoux-les-Bains
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif

Gréoux-les-Bains

EXPOSITION « EMERGENCES » SO’GHAR

Rue des Eaux Chaudes Espace accueil Thermes de Gréoux les Bains Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 08:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :
2026-08-11

EXPOSITION PEINTURE ABSTRAITE « EMERGENCES »
SO’GHAR Artiste peintre
  .

Rue des Eaux Chaudes Espace accueil Thermes de Gréoux les Bains Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@soghar.com

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English :

ABSTRACT PAINTING EXHIBITION « EMERGENCES »
SO’GHAR Painter

L’événement EXPOSITION « EMERGENCES » SO’GHAR Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque

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