Informations pratiques

Gréoux-les-Bains

EXPOSITION « EMERGENCES » SO’GHAR

Rue des Eaux Chaudes Espace accueil Thermes de Gréoux les Bains Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 08:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-08-11

EXPOSITION PEINTURE ABSTRAITE « EMERGENCES »

SO’GHAR Artiste peintre

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Rue des Eaux Chaudes Espace accueil Thermes de Gréoux les Bains Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@soghar.com

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English :

ABSTRACT PAINTING EXHIBITION « EMERGENCES »

SO’GHAR Painter

L’événement EXPOSITION « EMERGENCES » SO’GHAR Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque