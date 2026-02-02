Qu’est-ce que le chamanisme? av du colombier Gréoux-les-Bains

Qu’est-ce que le chamanisme?

av du colombier Hôtel le Verdon Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 17:00:00

fin : 2026-09-02 18:30:00

Date(s) :

2026-09-02

Bien qu’à la mode, le chamanisme est encore mal connu. Ce mouvement très ancien, est aujourd’hui transposé selon les besoins de notre époque et propose une vision du monde qui s’adresse à chacun de nous.

av du colombier Hôtel le Verdon Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 42 81 57

English :

Shamanism is fashionable, but little known. This ancient movement is now transposed to suit the needs of our times, and offers a vision of the world that is relevant to each and every one of us.

