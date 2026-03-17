24 heures de danse butô

La Colle BEGAT THEATER Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 110 – 110 – 240 EUR

solidaire/plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-07 15:00:00

Date(s) :

2026-06-06

24h de butô proposé par la cie Empreinte en mouvement. Danse, ateliers, performances et tables rondes autour du butô. Interroger l’espace-temps à travers le corps et ses capacités de métamorphose. Avec la participation de cies et collectifs internat.

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La Colle BEGAT THEATER Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 47 33 36 empreinteenmouvement@gmail.com

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English :

24h of butô: proposed by the Empreinte en mouvement company. Dance, workshops, performances and round tables around butô. Interrogate space-time through the body and its capacity for metamorphosis. With the participation of cies and internat collectives.

L’événement 24 heures de danse butô Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque