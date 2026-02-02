Qu’est-ce que le chamanisme? Hôtel le Verdon Gréoux-les-Bains

Qu’est-ce que le chamanisme?

Hôtel le Verdon Av du colombier Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22 18:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Bien qu’à la mode, le chamanisme encore mal connu. Ce mouvement très ancien, est aujourd’hui transposé selon les besoins de notre époque et propose une vision du monde qui s’adresse à chacun de nous.

.

Hôtel le Verdon Av du colombier Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 42 81 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shamanism is fashionable, but little is known about it. This ancient movement is now transposed to suit the needs of our times, and offers a vision of the world that is relevant to each and every one of us.

L’événement Qu’est-ce que le chamanisme? Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque