Exposition: EMOTIONS EN COULEUR, Angélique ANDUJAR BELENGUER Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Exposition: EMOTIONS EN COULEUR, Angélique ANDUJAR BELENGUER

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-01

fin : 2027-04-25

Date(s) :

2027-03-01

Artiste peintre autodidacte d’origine espagnole, j’ai choisi en 2024 de transformer ma passion en métier en créant mon entreprise artistique.

Mon parcours de vie est profondément lié à l’humain et aux émotions. Après plusieurs années en tant qu’animatrice en maison de retraite et auxiliaire de vie, j’ai toujours accordé une place essentielle à l’écoute, au partage et à la sensibilité. Aujourd’hui, ces valeurs nourrissent pleinement ma démarche artistique.

Issue d’une famille où l’art s’exprime à travers la peinture, l’écriture et la musique, j’ai développé dès mon plus jeune âge une sensibilité créative qui ne m’a jamais quittée. Mon art est avant tout une forme d’expression sincère, un langage du cœur qui me permet de transmettre ce que les mots ne peuvent parfois exprimer.

Mes créations naissent avant tout de mes émotions. Chaque œuvre est le reflet d’un ressenti, d’une énergie[…] .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Exposition: EMOTIONS EN COULEUR, Angélique ANDUJAR BELENGUER

L’événement Exposition: EMOTIONS EN COULEUR, Angélique ANDUJAR BELENGUER Pau a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Pau