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SKAB school Stage skateboard débutant-intermédiaire Skate Park de Pau Pau

SKAB school Stage skateboard débutant-intermédiaire Skate Park de Pau Pau

SKAB school Stage skateboard débutant-intermédiaire Skate Park de Pau Pau mercredi 26 août 2026.

Lieu : Skate Park de Pau

Adresse : Avenue Gaston Lacoste

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 120 120 Tarif de base plein tarif

Pau

SKAB school Stage skateboard débutant-intermédiaire

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:00:00
fin : 2026-08-28 11:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Initiation au skateboard et perfectionnement des mouvements de base
Je suis débutant(e) si je n’ai jamais ou très peu fais de skate.
Je suis intermédiaire si je sais un peu pousser, me diriger, et je n’aborde pas trop les modules présents dans un skatepark.

Inclus
Prêt du matériel (casque, protections, skate)
Welcome Pack

Prévoir
Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.
Une arrivée 10 min avant le début du stage.   .

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 62 86 

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English : SKAB school Stage skateboard débutant-intermédiaire

L’événement SKAB school Stage skateboard débutant-intermédiaire Pau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pau

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